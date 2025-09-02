Premier League: spese record e la classifica dei migliori acquisti: ecco la posizione di Donnarumma e tutti gli altri giocatori

L’estate 2025 passerà alla storia come una delle più dispendiose di sempre per la Premier League. Ben 154 giocatori sono stati acquistati per una cifra complessiva di 3,1 miliardi di sterline, un investimento che sfiora metà del prodotto interno lordo annuo del Regno Unito.

All’indomani della chiusura del calciomercato, il portale The Athletic ha stilato una classifica dal peggiore al migliore acquisto, basata non solo sul valore assoluto del calciatore, ma anche sul rapporto qualità-prezzo e sull’impatto atteso nei rispettivi club, considerando le reali necessità tecniche delle squadre.

Il podio: sorpresa Palhinha al primo posto

A guidare la graduatoria c’è una scelta inattesa: Joao Palhinha, centrocampista portoghese di 30 anni, passato dal Bayern Monaco al Tottenham Hotspur. Giocatore fisico e aggressivo, Palhinha è noto per la sua capacità di recupero palla e leadership in mediana. The Athletic lo definisce “un ritorno in Inghilterra per pochi spiccioli” e sottolinea come gli Spurs abbiano finalmente aggiunto “quella dose di grinta” che mancava da tempo.

Sul secondo gradino del podio troviamo Estevão Willian, talento brasiliano classe 2007 approdato al Chelsea, esterno offensivo rapido e tecnico, considerato uno dei prospetti più promettenti al mondo. Terzo posto per Rayan Cherki, fantasista francese di 22 anni, nuovo acquisto del Manchester United, capace di giocare sia da trequartista che da ala.

Gli italiani in classifica

Il migliore tra i calciatori legati alla Serie A è Tijjani Reijnders (19°), centrocampista olandese del Milan, apprezzato per visione di gioco e precisione nei passaggi. Solo 25° Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale italiana, trasferitosi al Manchester City dopo l’esperienza al PSG.

Sorprende il 33° posto di Michael Kayode, terzino destro ex Fiorentina, davanti a nomi come Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko. Buona valutazione anche per Diego Coppola (43°), giovane difensore centrale italiano, mentre Giovanni Leoni si piazza 97°, appena dentro la top 100.

Il fanalino di coda

A chiudere la graduatoria, al 150° posto su 154, c’è Loum Tchaouna, attaccante francese ex Lazio, approdato al Burnley, giudicato un acquisto poco incisivo rispetto alle esigenze del club.

Con cifre da capogiro e colpi a sorpresa, il mercato estivo 2025 della Premier League conferma ancora una volta la sua capacità di attrarre talenti da tutto il mondo, alimentando dibattiti e aspettative per la nuova stagione.