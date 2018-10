Preziosi rassicura i tifosi: «Cedere Piatek a gennaio? Una follia solo pensarlo»

Il presidente del Genoa non vuol sentir parlare di cessioni di Piatek a gennaio e si gode il suo talento polacco

Sarà il tormentone del mercato invernale ed estivo. Krsysztof Piatek sta letteralmente facendo volare il Genoa a suon di gol e di prestazioni. Facile immaginare come gli occhi dei più importanti top club italiani ed europei siano finiti su di lui ma Enrico Preziosi non vuole saperne niente e respinge al mittente tutte le offerte con un messaggio chiarissimo: «Cedere Piatek a gennaio? Sarebbe folle solo pensando. Sono molto contento, è ovvio. Sapevamo che lui possedeva grandi doti, è un talento innato ma non dire la verità se affermarsi ‘Io lo sapevo’. Diciamo anche, però, che non l’abbiamo preso sulla Luna. L’avevo visto giocare, è un attaccante che nella stagione passata ha segnato 21 gol nel campionato polacco in rete in tutti i modi. È un talento vero che poteva esplodere da un momento all’altro».

Ennesima scommessa vinta dal club rossoblù che ha sempre avuto un occhio di riguardo per i talenti sconosciuti divenuti poi grandi in Liguria. Ma nessuna illusione però per i tifosi rossoblù sul fatto che l’ex Cracovia posso diventare una bandiera del club più antico d’Italia come avvenne nei primi anni ’90 con il duo Aguilera-Skuhravy: «Parliamo di un calcio di quasi 30 anni fa, diverso in tutti i suoi aspetti. I tempi sono cambiati, Forse con investimenti sostenuti ora pure noi saremo riusciti a vincere uno scudetto, chissà…»