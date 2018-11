Primavera 1, Juventus-Atalanta 1-5: Manita della Dea a Vinovo

Juventus-Atalanta 1-5 a Vinovo: manita storica della Dea sul campo della Juventus, la Dea stravince e vola in vetta alla classifica.

Grande vittoria per l’Atalanta Primavera di Massimo Brambilla: a Vinovo Juventus-Atalanta finisce infatti con un perentorio 1-5 in favore della squadra ospite, che dà spettacolo contro i bianconeri e conquista la vetta della classifica del campionato Primavera 1 con 22 punti, 5 in più dei torinesi. L’avvio di gara dei bianconeri è coraggioso, con Petrelli protagonista di una bella azione. Poi però è monologo dei bergamaschi: al 25′ Kulusevski firma l’1-0. La Dea continua a spingere e prima dell’intervallo colpisce un palo con Cambiaghi e trova il raddoppio con Zortea.

Sotto di 2 reti, Francesco Baldini, tecnico della Juventus Primavera, prova a riorganizzare la squadra a inizio ripresa, inserendo Frederiksen e Bandeira. Ma è ancora l’Atalanta a trovare la rete al 51′ con Colpani. I bianconeri reagiscono e accorciano le distanze con Petrelli, ma i lombardi al 73′ trovano il poker con Piccolo e infine la manita con la doppietta di Colpani.

