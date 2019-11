Allo Stadio Ricci, la 9ª giornata del campionato Primavera 1 2019/20 tra Sassuolo e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, cronaca e voti

(-Dal nostro inviato allo stadio Ricci di Sassuolo) Allo Stadio Enzo Ricci, Sassuolo e Sampdoria Primavera si sono affrontate nel match valido per la 9ª giornata del campionato Primavera 1 2019/20. Agevole vittoria del Sassuolo che ha battuto i doriani con il punteggio di 3-0. Decisivo Marginean, autore di una doppietta nel primo tempo: prima con un bolide da fuori, poi con un rigore perfetto a fine primo tempo. Grande avvio di secondo tempo per il Sassuolo che ha chiuso la gara con il 3-0 di Aurelio. Poi il 4-0 di Artioli in contropiede e subito dopo il gol della bandiera doriana di Bahlouli. A tre minuti dal termine un gran gol di Marginean chiude la sfida.

Migliore in campo: Marginean

Sassuolo Sampdoria Primavera 5-1: risultato, tabellino e voti

MARCATORI: 33′, 44′ rig e 56′ Marginean, 46′ Aurelio, 75′ Artioli (Sas); 77′ Bahlouli (Sam)

SASSUOLO: Vitale 6; Saccani 6,5, Aurelio 7, Nagy 6,5, Pilati 6,5, Bellucci 6,5, Marginean 8,5, Artioli 7 (84′ Mercati SV), Oddei 6,5 (84′ Manara SV), Ghion 6 (77′ Bartoli 6), Pellegrini 6 (54′ Ripamonti 6). A disposizione: Vitiello, Shiba, Midolo, Pinelli, D’Alessio, Simonetta, Aucelli, Ahmetaj. Allenatore: Francesco Turrini

SAMPDORIA: Avogadri 5,5; Angileri 5, Rocha Lima 5, Pompetti 4,5, Veips 5 (80′ Sorensen SV), Giordano 6 (19′ Ercolano 5), Canovi 5,5 (60′ Siatounis 5,5), Brentan 5,5 (60′ Di Stefano 5), Balde 5, D’Amico 5,5, Bahlouli 6. A disposizione: Boschini, Casanova, Trimboli, Scaffidi. Allenatore: Marcello Cottafava

NOTE: AMMONITI: Nagy, Artioli, Aurelio (Sas); Pompetti (Sam)