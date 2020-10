Atalanta, il dubbio di Gasperini: quanto turnover contro il Crotone?

L’Atalanta affronta il Crotone vogliosa di vittorie, dopo due sconfitte consecutive in campionato: ecco i dubbi di Gian Piero Gasperini

L’Atalanta scenderà in campo per prima in questa sesta giornata di Serie A contro il Crotone. Gian Piero Gasperini ha un dubbio: quanto turnover fare in vista del Liverpool? Secondo La Gazzetta dello Sport, in avanti giocherà Muriel mentre dietro in panca ancora Toloi con Sutalo sul centro destra. Centrocampo ancora orfano di Freuler, con Pessina al fianco di Pasalic.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Romero, Palomino; Hateboer, Pessina, Pasalic, Mojica; Malinovskyi, Gomez; Muriel