Atalanta News

Probabili formazioni Atalanta Bayern Monaco: le ultime sulle possibili scelte di Palladino e Kompany per il match di Champions League

1 ora ago

Palladino

Probabili formazioni Atalanta Bayern Monaco: le possibili scelte di Palladino e Kompany per l’andata degli ottavi di finale di Champions League

Tra le partite di oggi degli ottavi di Champions c’è Atalanta Bayern Monaco. Dopo la memorabile ed entusiasmante rimonta nei playoff contro il Borussia Dortmund (un rotondo 4-1 che ha ribaltato il 2-0 subìto all’andata in terra tedesca), la Dea è pronta a sfidare il colosso tedesco. La gara d’andata è in programma martedì 10 marzo alle 21:00 alla New Balance Arena, mentre il match di ritorno si disputerà mercoledì 18 marzo all’Allianz Arena.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane. Allenatore: Vincent Kompany

