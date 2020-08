Probabili formazioni Atalanta PSG: Gomez dal 1′, dubbio Mbappé. Pasalic al momento favorito su Malinovskyi. Ecco le possibili scelte

Tonight is the night. L’attesa è finita, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini si gioca il tutto per tutto nel quarto di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Una partita storica da non sottovalutare: la Dea può entrare nella storia, per farlo serve però una mezza impresa. Ecco le probabili scelte dei due tecnici.

COME ARRIVA L’ATALANTA – I nerazzurri dovranno fare a meno di Ilicic e Gollini, pronto Sportiello con Toloi, Caldara e Djimsiti. Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens si piazzano in mediana con Pasalic e Gomez a supporto di Duvan Zapata.

COME ARRIVA IL PSG – Senza lo squalificato Di Maria e l’infortunato Verratti, il Psg recupera Kylian Mbappé dopo l’infortunio alla caviglia. Nel tridente d’attacco agiranno Icardi, Sarabia e Neymar.

Probabili formazioni Atalanta PSG

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini.

PARIS SAINt-GERMAIN (4-3-3): Navas; Kehrer, Silva, Marquinhos, Bernat; Herrera, Paredes, Gueye; Sarabia, Icardi, Neymar. Allenatore: Tuchel.