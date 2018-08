Probabili formazioni Chievo-Juve, 1ª giornata di Serie A 2018-2019: infortunati, indisponibili, squalificati della sfida del Bentegodi

Un nuovo inizio. E, come è naturale che sia, l’attesa intorno alla Juve è tanta. Si può toccare con mano. Normale, dopo sette Scudetti e un’estate di mercato semplicemente scoppiettante. Perin, Emre Can, Cancelo. Il colpo finale del ritorno di Leonardo Bonucci dopo un anno di Milan. Ma soprattutto Cristiano Ronaldo, il nuovo Re Mida del calcio italiano. L’uomo a cui la Juventus si aggrappa per riconquistare la Champions League. E per dare la caccia a tutti i trofei disponibili. Scudetto compreso, naturalmente. Il cammino del marziano di Madeira in Italia inizierà dalla trasferta del Bentegodi: al cospetto dei bianconeri ecco il Chievo di Lorenzo D’Anna. Rinnovato nello spirito, da un mercato indirizzato verso i giovani (soprattutto in difesa) e pronto a dare battaglia per fermare la grande favorita del campionato. L’antipasto della prima giornata di Serie A promette scintille.

QUI CHIEVO – Per la prima in casa, davanti al pubblico del Bentegodi, D’Anna dovrebbe avere l’intera rosa a disposizione. In difesa si giocano un posto Bani e Tomovic, ma il primo è favorito sul serbo. Anche a centrocampo si profila un ballottaggio: Rigoni ha fatto bene in Coppa Italia e potrebbe scalzare Obi, appena arrivato dal Torino, che dovrebbe partire dalla panchina. In attacco il cruccio più importante: Stepinski o Djordjevic? Un dubbio che il Chievo scioglierà soltanto a poche ore dal calcio d’inizio.

QUI JUVE – L’unico dubbio di Massimiliano Allegri, a pochi giorni dall’esordio in campionato, riguarda la disponibilità di Mehdi Benatia. Il centrale marocchino non è al meglio, non è stato impiegato a Villar Perosa e per questo motivo potrebbe rifiatare per poi tornare a pieno regime per il match di sabato 25 agosto contro la Lazio. In difesa, dunque, giocano Bonucci e Chiellini, con Cancelo e Alex Sandro sulle corsie. Panchina per Khedira: gioca Emre Can, anch’esso al debutto con la maglia bianconera come Cristiano Ronaldo, che verrà supportato da Douglas Costa e Dybala.

Probabili formazioni Chievo-Juventus (Sabato 18 agosto ore 18)

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Rossettini, Jaroszynski; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Djordjevic. Allenatore: Lorenzo D’Anna.

SQUALIFICATI: nessuno. INDISPONIBILI: nessuno.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Emre Can; Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Dybala. Allenatore: Massimiliano Allegri.

SQUALIFICATI: nessuno. INDISPONIBILI: Spinazzola.