Probabili formazioni Inter-Torino, 2ª giornata di Serie A 2018-2019: infortunati, indisponibili, squalificati della sfida di San Siro

Lasciarsi alle spalle un esordio semplicemente da incubo. La missione dell’Inter è naturalmente questa: Sassuolo e le polemiche arbitrali vanno dimenticate, messe nel cassetto per sempre. E la parola d’ordine, ora più che mai, diventa ripartire. Ripartire da una squadra che sulla carta può tranquillamente diventare l’anti-Juve se ogni pedina riesce a fare il proprio dovere. A partire da Mauro Icardi, che per essere decisivo ha bisogno di una squadra che giochi in un funzione del suo modo di attaccare l’area di rigore. Ma anche in difesa l’Inter vuole ritrovare le sue certezze: Skriniar c’è, mentre Asamoah tornerà a fare il terzino. Davanti a più di 60 mila spettatori i nerazzurri non possono sbagliare. Anche perché, già adesso, non ci si può permettere di perdere terreno sulla Juventus. A proposito di terreno da recuperare anche il Torino deve fare il suo dovere: la sconfitta beffa contro la Roma ha fatto male, ma Mazzarri riparte da una prestazione sicuramente all’altezza della situazione. Contro l’Inter servirà perfezione. Ai massimi livelli.

QUI INTER – Nella formazione nerazzurra si guarda con apprensione la condizione di Nainggolan, che potrebbe recuperare in extremis dopo essere tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. Probabile conferma per Lautaro Martinez alle spalle di Icardi. In difesa torna Skriniar, a farne le spese sarà Miranda, che partirà dalla panchina. A sinistra fuori Dalbert, Asamoah terzino, dentro Perisic dal primo minuto, mentre Vrsaljko insidia D’Ambrosio, deludente nell’ultima gara giocata in casa del Sassuolo.

QUI TORO – Per quanto riguarda la formazione del Toro i dubbi sono pochi, anche perché le pedine che hanno ben figurato contro Roma e Cosenza meritano una riconferma in blocco o quasi. Una riconferma scontata per il pacchetto arretrato: impossibile rinunciare all’esperienza di N’Koulou e Moretti. E Izzo, al contempo, dovrebbe farcela senza problemi. Il discorso vale anche per il centrocampo: Rincon, Meitè e Soriano ci saranno (vista la probabile indisponibilità di Baselli, out per un problema al ginocchio), così come De Silvestri, seppur sotto antidolorifici, sulla corsia di destra. Ma l’eccezione riguarda Ansaldi, che ritroverà posto a sinistra, scalzando dall’undici titolare Berenguer. Anche davanti sarà lo stesso Toro che ha affrontato la Roma, con Iago Falque a sostegno di Belotti. Ma la variante, stavolta, può essere Simone Zaza, pronto a subentrare a gara in corso.

Probabili formazioni Inter-Torino (Domenica ore 20.30)

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Nainggolan; Politano, Martinez, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; Ola Aina, Soriano, Rincon, Meité, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri.