Probabili formazioni Italia Estonia, quali saranno le prime mosse di Gattuso? - Calcio News 24

Probabili formazioni Italia Estonia: Gattuso al debutto, Donnarumma tra i pali. La situazione

Questa sera, alle 20.45, allo Stadio di Bergamo andrà in scena la prima uscita ufficiale della nuova Italia di Gennaro Gattuso, che affronterà l’Estonia nella quinta giornata del Gruppo I di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Un match importante per gli Azzurri, non solo perché rappresenta l’esordio del nuovo commissario tecnico, ma anche perché la classifica richiede punti immediati: con tre punti in due partite, l’Italia è a pari merito proprio con l’Estonia, che però ha già disputato quattro incontri.

Dopo il pesante 3-0 subito contro la Norvegia a Oslo, che ha segnato la fine dell’era Spalletti, Gattuso è chiamato a invertire la rotta. La Norvegia, attualmente prima con nove punti in più, osserva il turno di riposo, e per gli Azzurri si presenta una concreta occasione per accorciare in classifica. Tuttavia, il gap nella differenza reti (Italia a -1, Norvegia a +11) impone una vittoria larga, possibilmente senza subire gol.

Lo Stadio di Bergamo sarà sold out per l’occasione, e a dirigere la gara sarà l’arbitro portoghese João Pinheiro.

Come arrivano le squadre

Gattuso ha ancora qualche dubbio sulla formazione iniziale: tra 4-3-3 e 4-2-3-1, l’ex tecnico del Milan sembra orientato verso la seconda opzione, più offensiva. In questo modulo, Gianluigi Donnarumma sarà il portiere titolare, protetto da una linea difensiva composta da Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni e Dimarco. A centrocampo spazio a Tonali e Barella, mentre sulla trequarti agiranno Politano, Kean e Zaccagni, alle spalle dell’unica punta Retegui.

L’Estonia, guidata dal CT Jürgen Henn, si schiererà con lo stesso modulo, un 4-2-3-1 compatto e ben organizzato. Il leader della squadra è il portiere Karl Hein, attualmente al Werder Brema. In difesa giocheranno Peetson, Paskotsi, Kuusk e Schjonning-Larsen. La mediana sarà affidata a Palumets e Shein, mentre in attacco ci saranno Kait, Sinyavskiy, Yakolev e il centravanti Sappinen.

Probabili formazioni Italia Estonia

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui.

CT: Gennaro Gattuso

Estonia (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Schjonning-Larsen; Palumets, Shein; Kait, Sinyavskiy, Yakolev; Sappinen.

CT: Jürgen Henn