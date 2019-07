Processo calcioscommesse: prescrizione per Doni e Mauri, non per Signori

Processo calcioscommesse a Bologna: prescrizione per Doni, Mauri e altri 24 indagati, ma non per Beppe Signori

Perde consistenza, con la prescrizione per 26 dei 31 imputati, il processo sul calcioscommesse in corso a Bologna. Il tribunale ha infatti dichiarato estinta l’accusa di partecipazione ad associazione a delinquere per gli ex calciatori Cristiano Doni, Stefano Mauri, Sergio Pellissier, Stefano Bettarini, Luigi Sartor, Kewullay Conteh, Mauro Bressan, Roberto Goretti, Alex Pederzoli e Francesco Ruopolo.

L’inchiesta, nata nel 2011, vide numerosi arresti e un centinaio di indagati. Restano da giudicare solamente le posizioni di cinque presunti promotori e capi dell’associazione, tra cui Beppe Signori.