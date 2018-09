Prova tv Douglas Costa: rischia fino a cinque giornate

Il procuratore della Federcalcio ha inviato al giudice sportivo le immagini di Douglas Costa: «a partire dalla gomitata, per valutare nel complesso»

Pesantissima sanzione in vista per Douglas Costa. Non solo lo sputo a Federico Di Francesco già segnalato dal VAR, l’esterno della Juventus potrebbe essere punito anche tramite la prova tv, che analizzerà anche la gomitata rifilata al giocatore avversario. Secondo quanto scritto dal Procuratore Federale, Giuseppe Pecoraro: «Bisogna valutare l’azione di Douglas Costa a partire dalla gomitata, per valutare il comportamento del giocatore juventino nel suo complesso con la prova tv».

Potrebbe dunque essere ben più pesante la squalifica di Douglas Costa: alle tre giornate sicure previste per regolamento dopo il rosso diretto per lo sputo a Di Francesco potrebbero essere aggiunte ulteriori giornate per la gomitata, non vista dall’arbitro durante la partita. L’analisi della prova tv è prevista solamente per episodi non visti dal direttore di gara sul campo e dunque non inserite nel referto. Senza contare la multa che la Juve invierà al brasiliano per il gesto sconsiderato.