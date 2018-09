Douglas Costa, la punizione per lo sputo contro il Sassuolo sarà doppia: oltre alla squalifica del Giudice Sportivo, in arrivo anche una multa dalla Juventus

Ci sono gesti che non ammettono giustificazione. Specie sei un giocatore della Juventus, specie se con recidiva li ripeti tre volte. Come accaduto a Douglas Costa nel finale di partita contro il Sassuolo: una sgomitata prima, un tentativo di testata poi, uno sputo in faccia a Di Francesco infine. Un atteggiamento tanto inspiegabile quanto inqualificabile, non c’è provocazione o screzio precedente che tenga.

Lo sa bene Douglas Costa, lo sa ancora meglio la Juventus. Società che, da tradizione, non tollera comportamenti fuori dalle righe. E l’esterno brasiliano le ha, oggettivamente, valicate tutte. Per questo ad abbattersi su di lui non sarà la sola scure del Giudice Sportivo, pronto a punirlo per un considerevole numero di partite. Il club bianconero, infatti, a breve comunicherà all’ex Bayern la consistenza della multa cui andrà incontro.