Psg, Al-Khelaifi: «Ci meritiamo la finale di Champions League»

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain, ha parlato ai media francesi dopo la conquista della finale di Champions League.

«È una serata magnifica e storica per il club. I giocatori hanno fatto una partita perfetta stasera. Sono molto orgoglioso dei giocatori e dello staff. Abbiamo fatto una grande partita. È un sogno, ma deve continuare. Non vogliamo fermarci qui. Ci meritiamo questo trofeo. Siamo molto vicini al raggiungimento del nostro obiettivo, ce lo meritiamo So che i giocatori daranno il massimo in finale: i tifosi sono molto importanti per noi; non sono qui con noi, ma questa vittoria è per loro che l’aspettavano da molto tempo. E’ per voi!».