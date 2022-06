PSG, bufera su Paredes e Icardi. Rothen: «senza vergogna»

Parole molto dure di Jerome Rothen, ex giocatore del PSG e ora commentatore sportivo, rivolte a Icardi e Paredes

Jerome Rothen, ex calciatore del PSG e ora commentatore sportivo molto apprezzato sulle tv francesi, ha tuonato contro Mauro Icardi e Leandro Paredes, ritenuti due corpi estranei alla squadra. Di seguito le sue parole.

«Paredes e Icardi dovrebbero rispettarci per almeno due secondi. Hanno un contratto e va bene, ma non sono loro a decidere se restano o meno. E lo hanno dimostrato i qatarioti, con i mezzi economici a disposizione. Lo hanno fatto a certi allenatori, dicendo loro: ‘”Non siamo contenti, vattene con tutto il tuo stipendio”. Senza dubbio questo è ciò che faranno con certi giocatori, che si credono stele quando non sono nessuno»

«Se comparo gli stipendi con l’impatto sportivo è qualcosa di catastrofico. Quando ti chiami Icardi o Paredes, quando fai certi discorsi quando non giochi, fingi di allenarti e guardi giocare gli altri… se la società ti dice: “Non ti vogliamo più, ti ho acquistato a 50-60 milioni e ti diamo un milione al mese” devi rispettare la decisione. La vergogna non ha limiti e aspetto che alcuni indesiderati se ne vadano».