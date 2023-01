PSG, Galtier sul possibile omaggio a Messi: «Non è necessario»

Le parole di Christophe Galtier, allenatore del PSG, sul possibile omaggio a Messi nel suo ritorno al Parco dei Principi

Christophe Galtier, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Châteauroux. L’allenatore francese si è espresso sul possibile omaggio del Parco dei Principi nei confronti di Lionel Messi.

PAROLE – «L’omaggio? Era importante che fosse festeggiato da tutti i giocatori al nostro centro sportivo. Si è commosso per questa festa. Ce ne sarà un’altra allo stadio? Vedremo quando giocherà la sua prossima partita, ma non c’è richiesta e necessità che Leo venga celebrato. Spero che venga celebrato dai nostri tifosi, non c’è motivo per non farlo».