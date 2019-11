Psg, Icardi che numeri: a segno ogni 64 minuti

Psg, i francesi hanno la loro nuova stella: Icardi ha già messo a segno dieci reti in undici presenze e quattro gol in Champions

Mauro Icardi non si ferma più e continua a macinare gol con la maglia del Psg. L’argentino ha già segnato 10 reti in undici presenze, un gol ogni 71′ e che sia titolare o entri dalla panchina non fa differenza, alla fine la butta sempre dentro.

Non solo i numeri parlano chiaro: già quattro centri in Champions: due di destro e due di sinistro, in gol ogni 64′. 17 palloni in media per realizzare una rete e nessuno è meglio di lui nei cinque maggiori campionati europei