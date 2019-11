Il Paris Saint-Germain valuta l’arrivo di Griezmann in caso di cessione di Mbappé al Real Madrid

Il Paris Saint-Germain pianifica il futuro e valuta la cessione di Kylian Mbappé al Real Madrid, pronto a presentare un’offerta monstre per strappare il talento francese alla squadra parigina.

Il direttore sportivo Leonardo non sta di certo a guardare e pensa al sostituto. Il nome più caldo è quello di Antoine Griezmann, che non sta brillando in questo avvio di stagione con la maglia del Barcellona.