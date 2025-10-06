PSG, nuovo infortunio: si ferma Mayulu! Emergenza infortuni per Luis Enrique

PSG, si ferma anche Mayulu: l’infermeria si riempie e Luis Enrique è in piena emergenza. Le ultimissime

Piove sul bagnato in casa Paris Saint-Germain. Dopo i problemi fisici che hanno già colpito diversi giocatori chiave, un nuovo nome si aggiunge alla lista degli indisponibili: si tratta di Senny Mayulu, giovane trequartista francese classe 2006, considerato uno dei talenti più promettenti del vivaio parigino.

Il diciannovenne, autore di un avvio di stagione brillante con 11 presenze, 2 gol e 1 assist tra Ligue 1 e Champions League, ha riportato un problema muscolare alla coscia. L’infortunio lo costringerà a saltare gli impegni con la Nazionale francese Under 21, con cui era stato convocato dal commissario tecnico Thierry Henry per le qualificazioni all’Europeo 2027. Mayulu non prenderà quindi parte alle sfide contro le Isole Far Oer e l’Estonia, entrambe decisive per il cammino dei Bleuets.

Emergenza infortuni al PSG

Il tecnico Luis Enrique, ex allenatore di Roma, Barcellona e della Nazionale spagnola, deve fare i conti con un’infermeria sempre più affollata. Oltre a Mayulu, sono già indisponibili Ousmane Dembélé, esterno offensivo ex Barcellona, e Désiré Doué, giovane centrocampista francese arrivato in estate. A loro si è aggiunto anche Bradley Barcola, attaccante classe 2002, fermato da un problema fisico negli ultimi giorni.

La situazione rischia di complicare la gestione delle prossime settimane, con il PSG atteso da impegni cruciali sia in campionato che in Champions League. La speranza dello staff medico è di recuperare Mayulu in tempo per la sfida di Ligue 1 contro lo Strasburgo, in programma il 17 ottobre.

L’infortunio di Mayulu rappresenta un duro colpo per il PSG, che vede crescere l’elenco degli indisponibili in un momento delicato della stagione. Luis Enrique dovrà trovare soluzioni alternative per mantenere alto il livello competitivo, mentre i tifosi sperano in un rapido recupero del giovane talento francese.