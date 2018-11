PSG-Liverpool 1-0: risultato e cronaca in diretta live

PSG-Liverpool, 5ª giornata gruppo C Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Questa sera al Parco dei Principi è in un programma un match che promette grande spettacolo. A sfidare il Psg di Neymar e Mbappè arriva infatti il Liverpool di Jurgen Klopp, finalista della passata edizione di Champions League. Sarà un match molto delicato per entrambe. Il Liverpool è sì avanti di un punto in classifica, ma anche con il pareggio non può stare tranquillo, perché andrebbe a giocarsi tutto all’ultima giornata contro il Napoli. Per il Paris invece sarebbe fondamentale non perdere, perché anche senza i tre punti poi andrebbe a giocarsi la qualificazione contro la Stella Rossa, già schiantata all’andata 6-1.

PSG-Liverpool 1-0: il tabellino

MARCATORI: pt 13′ Bernat

PSG (4-2-3-1): Buffon; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembé, Bernat; Verratti, Marquinhos, Di Maria; Mbappé, Cavani, Neymar. All.Tuchel

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Lovren, van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

ARBITRO: Marciniak (POL)

PSG-Liverpool: diretta live e sintesi

21′ pt – Ci prova ora Salah con il mancino, conclusione che si perde sul fondo

18′ pt – Liverpool in grande difficoltà, non riesce proprio a prendere ritmo la squadra di Kolpp, che soffre molto la pressione degli avversari

16′ pt – Ammonito Wijnaldum per un duro fallo su Mbappè

13′ pt – Gooooool! Bernat raccoglie in area una respinta corta di Van Dijk e con il destro beffa Alisson sul primo palo. Conduce 1-0 ora il Psg.

11′ pt – Bell’azione corale del Psg che libera Mbappè al tiro, para Alisson

9′ pt – Gioco fermo ora perché c’è Di Maria a terra che si tiene la coscia dopo uno scontro con Milner

7′ pt – Miracolo di Alisson su tuffo di testa di Thiago Silva. Marciniak ferma tutto per fuorigioco del brasiliano, che però era in linea

6′ pt – Sinistro al volo di Di Maria su sponda di spalla di Mbappè, Alisson respinge coi pugni

3′ pt – Risponde il Liverpool con firmino che pesca Salah, chiude in angolo Kimpebe

2′ pt – Di Maria serve Mbappè in area, destro a incrociare deviato in angol

1′ pt – Subito un lancio di Verratti per Cavani, blocca Alisson in uscita

1′ pt – Fischia Marciniak, comincia la sfida al Parco dei Principi

PSG-Liverpool: formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori. Tuchel recupera Neymar e Mbappè, che saranno regolarmente presenti nel tridente insieme a Di Maria alle spalle di Cavani. A centrocampo invece c’è Marquinhos al posto di Rabiot al fianco di Verrati. In difesa dunque spazio a Kimpembe con Thiago Silva al centro. I terzini saranno Bernat e Kerher. Anche Klopp riserva una sorpresa a centrocampo, inserendo Gomez al posto di Alexander Arnold. Per il resto solita squadra con Henderso in regia affiancato da Milner e Wijnaldum. Davanti confermato il tridente Salah–Firmino–Manè.

PSG-Liverpool: probabili formazioni e pre-partita

In casa Psg grande preoccupazione riguardo la presenza di Mbappè e Neymar, arrivati entrambi non al meglio dopo la pausa per le Nazionali. La sensazione è che dovrebbero esserci tutti e due dal 1’ minuto, dunque Tuchel dovrebbe schierare il solito 4-2-3-1 con Cavani unica punta supportato da Di Maria e appunto Neymar e Mbappè. In porta invece trova spazio Buffon, che sarà protetto da Thiago Silva e Marquinhos. Mentre c’è posto per un altro italiano in mezzo al campo: Marco Verratti, che giocherà al fianco di Rabiot.

Klopp invece non sembra avere grandi problemi di formazione e pare intenzionato a proporre il solito 4-3-3 con Alisson in porta. Difesa a quattro composta da Robertson e Alexander-Arnold sulle fasce e da Lovren e Van Dijk in mezzo. A centrocampo un mix di muscoli e talento dato da Milner, Henderson e Wijnaldum, mentre in attacco non si tocca il tridente delle meraviglie Salah-Firmino-Manè.

PSG-Liverpool: i precedenti del match

L’ultimo precedente tra le due squadre risale ovviamente alla prima giornata di questa edizione della Champions League, quando ad Anfield i ragazzi di Klopp, al termine di una partita bellissima, si imposero per 3-2 grazie alle reti di Sturridge, Milner e Firmino. Il Psg vorrà dunque vendicare quella sconfitta a tutti i costi. Vedremo se i ragazzi di Tuchel riusciranno a strappare la vittoria, o se il mago Klopp riuscirà ancora ad incartare il gioco dei parigini.

PSG-Liverpool: l’arbitro del match

La gara di questa sera tra Psg e Liverpool, come detto, rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre. Per questo per dirigerla la ha scelto un arbitro esperto come Marchiniak. Il 37enne fischietto polacco ha alle spalle già 10 anni di carriera, di cui ben 8 da internazionale sembra dunque il profilo più adatto per un big match come questo.

PSG-Liverpool Streaming: dove vederla in tv

PSG-Liverpool sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Football (canale 203 dello Sky Box, in HD 242) e Sky Calcio 4 (canale 254 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.