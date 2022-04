PSG, lo sfogo di Navas: «Con Donnarumma situazione non replicabile in futuro...»

Il portiere del PSG Navas si è sfogato per la situazione portieri in casa parigina, con il dualismo continuo con Donnarumma

Keylor Navas, portiere del PSG, al termine della partita contro l’Angers si è sfogato sul dualismo continuo di questa stagione con Donnarumma.

LO SFOGO – «Credo sia necessario considerare diversi aspetti. Io ho una ottimo rapporto con Gigio Donnarumma ma voglio giocare sempre e tutte le partite. Questa situazione vissuta finora non credo sia replicabile, di certo non per un’altra stagione ancora. A fine anno arriverà il momento di pensare al futuro».