PSG-Napoli highlights e gol: le azioni salienti della gara valida per la 3ª giornata della Champions League 2018/2019

Al ‘Parco dei Principi‘ di Parigi va in scena PSG-Napoli, gara valida per la terza giornata della Champions League 2018/2019. Il Gruppo C in cui sono inserite le due squadre vede attualmente al comando gli azzurri di Carlo Ancelotti (4 punti), reduci dall’ultimo successo casalingo sul Liverpool; inglesi subito dietro a pari punti col PSG (3) e davanti alla Stella Rossa (1). La gara di Parigi assume così un significato importante in termini di classifica, con il Napoli pronto alla fuga e i francesi che puntano al sorpasso in testa al girone.

PSG-Napoli è diretta dall’arbitro tedesco Felix Zwayer. Il fischietto berlinese ha già arbitrato una volta il Napoli: nella scorsa Champions League (settembre 2017), quando gli azzurri vennero sconfitti per 2-1 nell’esordio ai gironi sul campo dello Shakhtar Donetsk. Ecco i gol e le azioni salienti di PSG-Napoli:

PSG-NAPOLI 0-1: Al 28′ Il Napoli passa in vantaggio grazie a Insigne. L’attaccante riceve un lancio in profondità di Callejon e supera Areola con uno splendido colpo sotto il pallone

PSG-NAPOLI 1-1: al 61′ i parigini accorciano le distanza, grazie a un autogol di Mario Rui. Meunier crossa dalla destra e il terzino sinistro cerca di deviare in scivolata, ma facendo così indirizza il pallone verso la porta

PSG-NAPOLI 1-2: al 76′ gli azzurri tornano in vantaggio grazie al gol di Mertens, che sfrutta bene un rimpallo con Marquinhos e batte Areola

PSG-NAPOLI 2-2: in pieno recupero i francesi trovano il pareggio con un bellissimo gol di Di Maria, con il suo classico tiro a giro