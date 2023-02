PSG, Neymar: «Darò il massimo fino alla fine della stagione»

Le parole di Neymar in conferenza stampa della vigilia dell’ottavo di finale del PSG contro il Bayern Monaco

Neymar ha parlato in conferenza stampa in vista dell’ottavo di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Di seguito le parole del numero 10 del PSG.

CRITICHE – «Alcune partite le cose non vanno molto bene. Ci sono anche partite in cui vorresti fare tutto ma non puoi. Le critiche sono legittime, ognuno ha la sua opinione. Faccio del mio meglio per il club e per la squadra, lo farò fino alla fine della stagione».

FIDUCIA – «Ho molta fiducia in me stesso. So di cosa sono capace. Lo dico con grande umiltà. Domani è una partita molto importante per noi, sono fiducioso che possiamo trasformarla in una buona prestazione di squadra».