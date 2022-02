PSG, Roche lapidario: «Sergio Ramos è stata una scommessa fallita»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il dirigente del PSG Alain Roche ha parlato dell’acquisto di Sergio Ramos. Le dichiarazioni sul difensore spagnolo

Alain Roche, dirigente del PSG, ha parlato di Sergio Ramos ai microfoni di Canal+.

LE DICHIARAZIONI – «Non ha giocato nessuna partita importante, nemmeno una in Champions League. Eravamo felici di averlo con noi ma è una scommessa fallita. Ha dato tanto in carriera, ma il suo corpo non lo segue più. Per me la sua stagione è finita. E il fatto che giochi due partite e poi si fa nuovamente male è preoccupante».