PSG, striscione dei tifosi contro Pogba: «Tua madre non ti vuole qui, nemmeno noi»

I tifosi del PSG hanno fatto sapere al club il loro disappunto per il possibile arrivo a Parigi di Paul Pogba

Paul Pogba non rinnova con il Manchester United e così il PSG sarebbe partito alla carica per acquistare anche lui in questa finestra di calciomercato. Un calciatore dal talento smisurato che però i tifosi parigini non vorrebbero nella loro squadra. E lo avrebbero fatto capire a chiare lettere.

Come mostrato da RMC Sport, infatti, i supporter del PSG hanno esposto all’esterno del Parco dei Principi uno striscione contro Pogba che recita: «Pogba dovresti ascoltare tua madre. Lei non ti vuole qui, nemmeno noi». Un messaggio chiaro sia per il centrocampista che per il club.