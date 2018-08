Il PSG lascia in panchina Buffon per permettere ad Areola di raccogliere minuti nelle gambe. Il portiere dovrà infatti sostituirlo in Champions League

Gigi Buffon è già amatissimo dai tifosi del Paris Saint Germain ma l’allenatore Tuchel in accordo con la società ha deciso di lasciarlo in panchina per le prossime due partite contro Angeres e Nimes. In realtà non si tratta di una punizione nei confronti del portiere italiano come si potrebbe pensare. Il tecnico tedesco intende dare ad Areola la possibilità di macinare minuti in vista delle sfide di Champions League. L’estremo difensore di origine filippina non gioca una partita ufficiale dal 20 maggio scorso ma dovrà sostituire Buffon in coppa in quanto l’ex Juventus deve scontare la squalifica impostagli a seguito delle polemiche del match di ritorno contro il Real Madrid. Areola difenderà quindi la porta dei francesi per le prime tre partite della fase a gironi.

«Non mi piace mandare Buffon in panchina, ma anche Areola ha bisogno di trovare il ritmo. Gigi ha fatto tre partite eccellenti, trasmettendo grande personalità, ma devo dare anche una chance a Areola per riprendere il ritmo di gara», ha detto Tuchel.