Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Emre Can: contatto con gli agenti del centrocampista della Juventus

Il futuro di Emre Can resta in bilico. Il centrocampista tedesco ha dichiarato di voler restare alla Juventus, pur ottenendo maggiore considerazione dal tecnico Maurizio Sarri.

Nel frattempo, il Paris Saint-Germain ha preso contatto con gli agenti di Emre Can, considerato da Thomas Tuchel il rinforzo ideale per la squadra parigina in vista della seconda parte di stagione.