PSG, Verratti scaccia il mercato: «Ogni giorno come il primo»

Il centrocampista del Paris Saint-Germain Verratti allontana le voci di mercato: «Qui ogni giorno è come il primo»

Marco Verratti non intende lasciare la Francia e giura amore eterno al Paris Saint-Germain, scacciano le voci di mercato che lo vorrebbero altrove: «Molta gente mi chiede il perché non abbia mai pensato di giocare per un altro club».

«È perché al PSG ogni giorno è come se fosse il primo. Voglio aiutare la squadra e vincere qui è diverso», ha ammesso il centrocampista della nazionale italiana.