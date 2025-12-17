Il PSG conquista la Coppa Intercontinentale: Safonov eroe dei rigori, battuto il Flamengo

Il PSG ha vinto poche minuti fa la Coppa Intercontinentale: un enorme Safonov eroe dei rigori, regala il successo. Battuto il Flamengo

La finale di Coppa Intercontinentale tra Paris Saint-Germain e Flamengo è stata un concentrato di emozioni, un’altalena che ha tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo. Non sono bastati i 120 minuti regolamentari e supplementari per decretare un vincitore: a decidere è stata la lotteria dei rigori, che ha incoronato i campioni d’Europa.

Il match si era acceso già nel primo tempo con il gol di Kvicha Kvaratskhelia, bravo a portare avanti i parigini. Ma il Flamengo ha reagito con carattere, trovando il pareggio grazie a Jorginho, altro ex Napoli, che ha fissato il punteggio sull’1-1. Da lì in avanti, il PSG ha preso in mano il gioco, assediando la difesa brasiliana con ben 23 conclusioni, ma senza riuscire a superare l’ottimo Augustín Rossi. Nemmeno i supplementari hanno cambiato la storia: Dembélé ha sprecato qualche occasione, Nuno Mendes ha sfiorato il gol dalla distanza, ma il muro del Flamengo ha retto fino ai calci di rigore.

Dal dischetto, la tensione ha trasformato la finale in un dramma sportivo. Saul Niguez ha sbagliato il primo penalty, ma Dembele non ha saputo approfittarne calciando alle stelle. Il Flamengo ha tremato quando Pedro si è fatto ipnotizzare da Safonov, protagonista assoluto della serata. Qualche polemica ha accompagnato la sua parata, con il portiere ucraino accusato di non avere un piede sulla linea, ma la sua prestazione è rimasta monumentale. Nuno Mendes ha riportato avanti il PSG, mentre Leo Pereira ha fallito ancora contro la saracinesca parigina.

Barcola ha sprecato il match point, fermato da Rossi, ma il destino era già scritto: Luiz Araujo ha sbagliato il rigore decisivo, consegnando la coppa al PSG. Ventuno anni dopo l’ultima finale decisa dai penalty, la storia si è ripetuta. E questa volta il protagonista è stato Safonov, capace di parare quattro rigori e di trasformarsi nell’eroe di una notte indimenticabile.

Il PSG alza così la Coppa Intercontinentale, al termine di una battaglia che ha mostrato il meglio e il peggio della tensione sportiva: talento, errori, coraggio e la freddezza glaciale di un portiere che ha scritto la sua pagina di storia.

