PSV, Xavi Simons: «Se ritorno in Francia? Il PSG ha un’opzione di riacquisto, ma chi decide sono io»

Xavi Simons, centrocampista del PSV, ha parlato del suo futuro e di un eventuale ritorno al PSG. Ecco le sue dichiarazioni

Xavi Simons, centrocampista del PSV, ha parlato a Marca.

PAROLE – «Col Barça è finita per motivi che svelerò a tempo debito. Sono molto grato al Barcellona e avrò sempre molto affetto per il club e le persone. La mia famiglia vive ancora lì. È una città molto importante per me. PSV? Ho firmato per cinque anni e sono molto contento. Non so cosa potrà succedere in futuro. Il PSG ha un’opzione di riacquisto, ma chi decide sono io. Alla fine, ho l’ultima parola».