Pulisic, allarme in casa Milan! Quali sono le condizioni in vista della gara contro il Toro? - Calcio News 24

Pulisic, segnali preoccupanti: l’americano sempre più vicino al forfait contro il Torino

La vigilia di Torino–Milan si tinge di incertezza a causa delle condizioni di Christian Pulisic, fulcro tecnico della squadra e protagonista assoluto di questa prima parte di stagione. L’esterno statunitense, autore di cinque reti in campionato e determinante in diverse vittorie rossonere, rischia seriamente di non scendere in campo nella delicata sfida di questa sera, aggiungendo ulteriore tensione a una trasferta già storicamente ostica per il Milan.

Le ultime indiscrezioni filtrate da Milanello non lasciano troppo spazio all’ottimismo: Pulisic sta combattendo da sabato notte con un violento attacco influenzale che gli ha causato febbre alta e un evidente calo di energie. Proprio per questo motivo, lo staff medico ha preferito evitare la sua partenza verso il Piemonte, concedendogli un giorno aggiuntivo di riposo e, soprattutto, scongiurando il rischio di contagiare compagni e tecnici in un momento della stagione in cui ogni dettaglio conta.

Il programma prevede un consulto medico definitivo nelle prime ore del mattino, ma l’ambiente rossonero appare rassegnato. Le possibilità di vedere Pulisic anche solo in panchina sono ormai minime, e la decisione finale potrebbe arrivare a ridosso della gara. Senza l’imprevedibilità e le accelerazioni del numero 11, il Milan dovrà reinventare l’attacco in un match che non ammette passi falsi.

Max Allegri è pronto a puntare su Christopher Nkunku, affiancato all’indispensabile Rafael Leao. Per il francese potrebbe essere la notte della verità: l’assenza di Pulisic lo costringe a prendersi responsabilità maggiori e a cercare quel primo gol in Serie A che darebbe slancio alla sua esperienza rossonera. In un campo che negli ultimi anni ha regalato poche soddisfazioni, il Milan dovrà trovare nuove soluzioni per non perdere contatto con le prime della classe — e lo farà, con tutta probabilità, senza il suo giocatore più decisivo.

