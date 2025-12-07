Pulisic ci sarà lunedì? Le ultime indiscrezioni in casa Milan non lasciano dubbi. Il punto

Christian Pulisic ci sarà in casa Milan? Ecco l’indiscrezione sulla squadra rossonera

Anche nei pochi minuti giocati contro la Lazio, Christian Pulisic ha confermato la sua imprescindibilità per il Milan. Subentrato nel finale, come da piano gara di Allegri, l’americano ha sfiorato il pareggio e creato scompiglio, dimostrando ancora una volta di essere l’uomo in più di questa squadra.



Tuttosport vi dedica un approfondimento: Pulisic è un vero e proprio talismano per Allegri: quando segna, il Milan vince sempre. Con sette gol stagionali tra campionato e Coppa Italia, l’ex Chelsea non è solo un attaccante prolifico, ma un fondamentale raccordo tra i reparti, capace di liberare spazi per Leao. L’intesa con il portoghese cresce allenamento dopo allenamento, affinando i meccanismi del 3-5-2 che li vede come coppia titolare ideale.



Il capitano degli Stati Uniti sta vivendo il suo miglior inizio di stagione in rossonero, superando i numeri delle due annate precedenti. Con 39 reti totali, è a un passo dal traguardo dei 40 gol, che gli permetterebbe di agganciare Aldo Maldera nella classifica marcatori all-time del club, e punta deciso a quota 50.



Lunedì sera, Pulisic tornerà all’Olimpico Grande Torino con una motivazione extra: riscattare il rigore sbagliato la scorsa stagione in un momento delicato. Quell’errore contribuì alla sconfitta contro i granata, in uno stadio dove il Milan ha vinto solo una volta negli ultimi anni (il clamoroso 0-7 del 2021).

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, Allegri vuole mantenere alta la concentrazione in campionato. Il ritorno a pieno regime del suo talismano è la notizia migliore per affrontare la trasferta di Torino e arrivare alla Supercoppa Italiana nella migliore posizione possibile. Con Pulisic in campo, il Milan sa di avere un’arma in più per inseguire i suoi obiettivi.

LEGGI ANCHE LE ULTIME DI SERIE A