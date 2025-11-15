Pulisic Milan, lo statunitense è pronto a ritornare titolare nel derby e fissa l’obiettivo di fine stagione dei rossoneri

Pulisic Milan, Allegri ritrova lo statunitense dopo un periodo di lunga assenza. E il giocatore continua a credere fermamente nello Scudetto

Pulisic torna al centro della scena rossonera in uno dei momenti più attesi della stagione. Christian Pulisic, il talentuoso esterno statunitense soprannominato “Captain America”, è pronto a riprendersi il suo posto da titolare dopo tre settimane di stop per un infortunio muscolare. La Gazzetta dello Sport ha rilanciato la notizia sottolineando come il rientro dell’americano sia fondamentale in vista del prossimo derby contro l’Inter, una delle partite più sentite in casa Milan. Il giocatore, infatti, porta con sé un dato significativo: è imbattuto da cinque Derby di Milano consecutivi, un bilancio che aumenta le aspettative sulla sua presenza in campo.

Il ritorno di Pulisic arriva in un momento di rinnovamento totale per il Milan, guidato nuovamente da Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano, è stato richiamato per riportare stabilità, maturità tattica e ambizione. Il suo arrivo coincide con quello del nuovo direttore sportivo Igli Tare, ex Lazio, che ha assunto un ruolo chiave nel nuovo progetto rossonero. L’asse Allegri-Tare rappresenta il cuore del rilancio del Milan, nato per competere immediatamente ai massimi livelli.

Il contributo di Pulisic all’interno di questo nuovo corso non è solo tecnico ma anche psicologico. In un’intervista rilasciata a CBS Sports, il giocatore ha espresso senza esitazioni gli obiettivi stagionali del Milan: “Lo Scudetto è il nostro obiettivo, sicuramente”, ha dichiarato con una sicurezza che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi. Alla domanda se un eventuale secondo posto rappresenterebbe un fallimento, Pulisic ha risposto con equilibrio e maturità: “Non voglio pensarla in modo negativo. Saremo giudicati partita dopo partita. Daremo tutto ciò che abbiamo.”

Le sue parole, però, non si fermano all’ambizione. Il numero 11 del Milan ha sottolineato un aspetto spesso trascurato nel calcio moderno: il valore del percorso. “Ci sono state stagioni in cui non ho vinto nulla, ma abbiamo fatto tante cose belle. Quando vinci un trofeo, però, capisci che tutto il lavoro viene ripagato.”

Il derby alle porte sarà quindi un banco di prova fondamentale per misurare la nuova identità di Pulisic. La presenza dell’esterno americano, unita alla fantasia di Rafael Leão e alla guida di Allegri, rappresenta uno dei pilastri su cui i rossoneri puntano per trasformare l’ambizione Scudetto in un obiettivo concreto. In questo contesto, Pulisic diventa simbolo di una squadra che vuole tornare a dominare in Italia e in Europa.