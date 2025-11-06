 Pulisic Usa: ora è ufficiale! Sarà escluso dai convocati
Nazionali

Pulisic Usa: ora è ufficiale! Sarà escluso dalla lista di Pochettino. L’attaccante del Milan non partirà per gli impegni con la nazionale per questo motivo

Musah Pulisic

Pulisic Usa: escluso dalla lista di Pochettino. L’attaccante del Milan non partirà per gli impegni con la nazionale per questo motivo

Come anticipato da Milannews24, Christian Pulisic non è stato convocato dagli Stati Uniti per le prossime amichevoli internazionali. Nonostante il recupero dall’infortunio, lo staff tecnico del Milan e quello della nazionale hanno deciso di comune accordo di non rischiare l’esterno offensivo.

Scelta prudente per evitare ricadute

Il CT Mauricio Pochettino non ha commentato ufficialmente la decisione, ma la scelta appare chiara: dare al numero 11 rossonero tempo e continuità nel lavoro personalizzato. Pulisic, che dovrebbe tornare in campo sabato contro il Parma, resterà a Milanello durante la pausa per completare il percorso di recupero.

Per Massimiliano Allegri, l’americano è una pedina fondamentale nell’attacco rossonero. Il rientro graduale servirà a garantirgli la piena forma fisica e a scongiurare nuove complicazioni muscolari.

Il lavoro specifico previsto al Centro Sportivo di Carnago sarà mirato a restituire al Milan un giocatore pronto per il rush finale del 2025, con l’obiettivo di restare agganciati al gruppo di testa della Serie A.

Nazionali

