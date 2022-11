Qatar 2022, caso One Love: la risposta della Germania

Qatar 2022 i tedeschi si tappano la bocca nella foto prima di Germania Giappone, in segno di protesta con la FIFA. E intanto Neuer…

Le proteste sulla questione One Love a Qatar 2022 hanno toccato anche la Germania, tra le nazionali che avevano detto di voler indossare la fascia. Prima del calcio d’inizio i tedeschi si sono coperti la bocca, in segno di protesta con la FIFA.

E rimane il dubbio su Manuel Neuer: il capitano ha messo o no la fascia? La scelta di coprirla con la maglietta (da cui si scorgeva il colore bianco e non blu scuro, come quella imposta dalla FIFA) e il fatto che la regia non ha mai concesso un primo piano al portiere del Bayern Monaco, fa sospettare che possa averla indossata.