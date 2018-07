Gattuso non ha mai digerito il passaggio di Leonardo all’Inter e infatti da giocatore si era fatto trascinare in un coro decisamente volgare contro il brasiliano

Leonardo è diventato ufficialmente il nuovo direttore generale del Milan e per qualcuno non è certamente una buona notizia. Stiamo parlando dell’allenatore Gennaro Gattuso. La leggenda rossonera non ha mai digerito il passaggio del manager all’Inter e infatti in passato i rapporti tra i due sono diventati piuttosto testi. Come dimostra il video in calce, l’attuale allenatore del Milan quando era ancora giocatore non si è risparmiato nell’esprimere la “poca stima” nei confronti di Leonardo durante le celebrazioni per la vittoria dello Scudetto nel 2011. Nel filmato si può infatti vedere Gattuso che incitato dai supporter rossoneri cantava: «Leonardo uomo di m….»

Gattuso in questi giorni ha dichiarato di aver raggiunto un tacito accordo di pace con Leonardo ma lo spettro dell’esonero si fa sempre più incombente. Nelle scorse ore si è infatti molto parlato di un possibile cambio in panchina. Elliott avrebbe infatti scelto Antonio Conte per guidare il Milan nella prossima stagione. Il futuro dell’ex centrocampista in rossonero si fa sempre più incerto.