Conte-Milan: contatto. Leonardo lo chiama, Antonio dà disponibilità

Antonio Conte è stato contattato dal Milan e ha dato la disponibilità, ma ha chiesto tempo per liberarsi dal Chelsea

Suggestione Antonio Conte per il Milan? La nuova proprietà rossonera sta cambiando le carte in tavola e sono tante le teste già saltate. Via i dirigenti dell’era cinese. Con l’addio di Mirabelli e Fassone, Gattuso si sente più solo e più a rischio: «Ho avuto un confronto con Leo­nardo, ma non ancora con la proprietà. Io sono un dipen­dente del Milan così come i giocatori e cercare alibi non ci porta da nessuna parte, se poi ci sarà qualche cambiamento e qualche linea nuova da portare avanti, si farà per il bene del Milan parlandosi prima attorno a un tavolo, guardandosi negli occhi».

Qualcosa si muove sul fronte Antonio Conte. Tante le voci su un possibile ritorno di Antonio in Italia dopo l’addio al Chelsea. Si parla già di un quadriennale da 6,5 milioni di euro netti a stagione per l’ex Juventus. La strada per il milanista, in questo momento, sembra essere in salita perché l’ex ct deve prima liberarsi dal vincolo che lo lega al Chelsea ma non è detto che non si arrivi a una soluzione in tempi brevi. Primi contatti con Leonardo e prime disponibilità. Gattuso ora trema.