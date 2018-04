Quanti gol ha fatto Maradona in carriera? Le statistiche – VIDEO

Quanti gol ha segnato Maradona in carriera? Tantissimi: ecco le statistiche del campione argentino suddivise tra Napoli, Barcellona, Boca Juniors, nazionale e tutte le competizioni…

Diego Armando Maradona è probabilmente il calciatore più forte – e più famoso – della storia del calcio: dai trionfi con l’Argentina a quelli indimenticabili con la maglia del Napoli. Esattamente però, quanti gol ha segnato in carriera El pibe de Oro? Tanti, direte voi. Beh, un bel po’ ovviamente, ma non tanti quanti ci si aspetterebbe: Maradona è stato senza dubbio un attaccante prolifico in carriera, ma pure un bomber di razza dall’innata dote realizzativa (seppure non una prima punta di peso). Non solo però, perché il campione argentino è stato spesso decisivo con reti d’autore che hanno deciso intere stagioni o è stato trascinante in altro modo: tramite i suoi assist, i suoi dribbling o, semplicemente, tramite la sua presenza sul campo da gioco che spronava i compagni a dare il meglio sempre.

Diciamo anche che Maradona ha giocato un calcio (quello di metà anni ’80 ed inizio anni ’90) profondamente diverso da quello di oggi: molto più lento per ritmi e visione di gioco e, di conseguenza, con meno azioni offensive. Di più: Maradona si è misurato con campionati particolarmente duri dal punto di vista difensivo. Prima la ruvida Liga spagnola dell’epoca, non certo paragonabile a quella tecnicamente eccelsa di oggi, poi con la Serie A – allora senza alcun dubbio per distacco il miglior campionato del mondo – in cui la grandezza dei difensori faceva spesso la differenza anche in Europa. Nonostante questo Maradona ha segnato comunque moltissimo e, più nel dettaglio, vi diciamo noi esattamente anche come e quanto.

Quanti gol ha fatto Maradona in carriera?

312 gol (distribuiti su 588 partite totali) in tutta la sua carriera di club cominciata in Argentina con gli Argentinos Juniors, esplosa con il Boca Juniors e proseguita poi ad altissimi livelli con il Barcellona e con il Napoli, prima della fase finale (quella post-squalifica per uso di cocaina) al Siviglia e ai Newell’s Old Boys con l’ultimissima parentesi finale ancora al Boca Juniors. La sua stagione più prolifica in Europa è stata quella del secondo Scudetto azzurro (1989/1990) in cui mise a segno la bellezza di 16 gol conditi da 9 assist: quell’anno Maradona non riuscì a laurearsi capo-cannoniere del campionato solo per merito di Marco van Basten, che con la maglia del Milan mise a segno 19 reti. L’argentino ci riuscì però in un’altra occasione: nella stagione 1987/1988, la sua seconda più prolifica in carriera, quando segnò 15 reti. Particolarmente ricca di gol fu anche la sua primissima stagione in Italia (1984/1985) in cui segnò 14 reti. Nell’anno del primo Scudetto del Napoli invece (1986/1987) segnò 10 reti appena, tutte davvero belle.

In Argentina senza dubbio Maradona negli anni precedenti era stato molto più prolifico: dal 1976 al 1980 con l’Argentinos Juniors aveva messo insieme 116 gol in 166 presenze (col record in carriera di 43 gol l’ultimo anno prima di passare al Boca). Nella sua annata al Boca aveva segnato 28 gol, prima di passare al Barcellona, dove segnò 38 gol totali. Quindi gli anni splendidi di Napoli, conditi da 115 gol in 259 presenze (media di ben più di uno a partita), prima delle ultime sfortunate annate (8 gol col Siviglia e poco altro). Ai 312 gol in carriera a livello di club, vanno poi aggiunti i 34 gol segnati in nazionale (quarto realizzatore di sempre) su 91 presenze, di cui 8 in suddivisi in quattro edizioni del Mondiale (dal 1982 al 1994 per la precisione) più le 14 fatte ai tempi dell’Argentina Under 20…

In assoluto il campionato in cui ha segnato di più è quello argentino (151 gol), seguito ovviamente da quello italiano (115) e quindi da quello spagnolo (46). Pochissime invece i gol segnati nelle coppe continentali: 3 nella Coppa delle Coppe, tutte con la maglia del Barcellona, appena 2 in Coppa UEFA e 2 in Coppa Campioni (tutte con la maglia del Napoli). Per finire: a livello di squadra, l’Argentinos Juniors resta in assoluta quella in cui ha segnato di più (115 gol, come già scritto) distanziata di una sola rete dal Napoli (115). 38 i gol segnati col Barcellona, 35 quelli segnati col Boca, 8 quelli segnati col Siviglia, nessuno coi Newell’s. Questo il quadro complessivo di tutti i gol fatti da Maradona in carriera:

Leggi anche: CHI HA SEGNATO PIÚ GOL IN SERIE A