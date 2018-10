Gravina geniale: «Quanti Scudetti ha vinto la Juve? Non sto lì a contarli»

FIGC: il candidato unico e prossimo presidente Gabriele Gravina elude così la (solita) domanda riguardante il numero di Scudetti vinti dalla Juventus e relativa polemica…

Negli ultimi dodici anni non c’è stato presidente federale a cui la domanda non sia stata posta. Così, anche per Gabriele Gravina, prossimo numero uno della FIGC è arrivato il momento di rispondere: quanti Scudetti ha la Juventus? L’ex presidente della Lega Pro (si è dimesso proprio ieri) è candidato uno alle elezioni di lunedì prossimo come vertice della Federazione dopo il commissariamento: logica e scontata dunque la sua elezione. Mentre Gravina prepara il campo al propro insediamento, però non poteva mancare la domanda sull’annosa questione: la Juve conta 36 Scudetti ad oggi, contando anche i due revocati causa Calciopoli (quello del 2005 non assegnato e quello del 2006 invece assegnato all’Inter), per la FIGC sono ufficialmente 34.

Originale (forse la più originale tra le tante) e decisamente molto diplomatica (forse anche sin troppo) la risposta in questo caso di Gravina, interrogato oggi nel corso di una intervista per Il Messaggero: «La Juventus è una delle società in Italia che dimostra di essere più avanti rispetto alle altre. Non mi piace fermarmi a contare il numero degli Scudetti». Come a dire che, nella sostanza, non gliene frega poi molto. Per juventini e interisti però la diatriba continua ad essere di vitale importanza: i bianconeri espongono all’Allianz Stadium tutti gli Scudetti vinti sul campo nonostante il regolamento tecnicamente glielo vieti, mentre i nerazzurri contestano il comportamento dei rivali. E la FIGC che fa? Non sta lì a contare sembrerebbe…