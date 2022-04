Quarto posto, Marani non ha dubbi: «Juve non paragonabile alle romane»

Matteo Marani pensa che la Juventus abbia la rosa più forte d’Italia su parametri oggettivi e che non ci sia competizione per il 4 posto

Il giornalista Matteo Marani ha analizzato a Sky Sport la lotta per il quarto posto. Ecco le sue dichiarazioni.

MARANI – «Continuo a considerare la Juve la più forte, insieme all’Inter. Ma siamo sicuri che debba lottare solo per il quarto posto? Questa rosa deve vincere il campionato. Se non ci riesce, ci sono riverse ragioni, anche perché sono successe molte cose, la brutta partenza e il resto… Ma non possiamo abbassare il livello della Juventus e metterla sul piano di Roma o Lazio. È la rosa che è costata di più e quella con il più alto monte ingaggi. Non può non lottare per il vertice».