Adrien Rabiot può arrivare nella nostra Serie A. Milan e Juventus sono pronte a sfidare il Barcellona: le ultimissime

Adrien Rabiot in Serie A? Il centrocampista del PSG è da tempo nel mirino dei club italiani. Il calciatore, classe ’95, ha il contratto in scadenza con il Paris Saint-Germain che sta provando in tutti i modi a convincere il giovane calciatore a firmare il rinnovo per non perderlo a parametro zero. Il centrocampista, sino a questo momento, ha rifiutato ogni proposta da parte del PSG e i club italiani sperano di piazzare un colpo importante tra gennaio e giugno.

La Juventus lavora per ingaggiare Rabiot a giugno, a costo zero, ma attenzione ai movimenti del Milan. Il club rossonero ha provato a prendere il centrocampista francese già in estate, senza riuscirsi, e, grazie al lavoro di Leonardo che ha ottimi rapporti con la madre-agente del ragazzo, spera di piazzare il colpo già a gennaio. Leonardo vorrebbe anticipare la concorrenza e potrebbe presentare un’offerta relativamente bassa, una sorta di contentino per il PSG, per ingaggiare il francese a gennaio, strappandolo alla folta concorrenza che vede, fra le altre, il Barcellona molto interessato al centrocampista. Pronta una battaglia Juve-Milan-Barcellona per Rabiot. A riferirlo è Tuttosport.