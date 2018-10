Rabiot avrebbe rifiutato un’offerta di rinnovo da 7,2 milioni di euro a stagione. Milan e Juve stanno alla finestra ma le cifre sono probabilmente troppo alte

Ieri il Paris Saint Germain ha demolito la Stella Rossa per 6 a 1 grazie ad uno strepitoso Neymar ma le cose non sono tutte rose e fiori in casa PSG. I francesi potrebbero infatti perdere Adrien Rabiot il prossimo giugno. Il club sta lavorando da tempo al rinnovo del centrocampista ma lui non sembra convinto di voler continuare la sua avventura sotto la Torre Eiffel. Stando a quanto riporta Bein Sport, Rabiot avrebbe rifiutato un’offerta di prolungamento monstre da addirittura 7,2 milioni di euro a stagione.

Il talentino francese classe ’95 interessa a mezza Europa. Il Barcellona al momento sembra la squadra più vicina a convincerlo al trasferimento ma in seconda fila si trovano anche Bayern Monaco e Chelsea. Per quanto riguarda le italiane, il Milan ha avviato in estate i contatti con l’entourage del giocatore e anche la Juventus ha dimostrato un certo interesse nei suoi confronti. Difficilmente però una squadra della Serie A potrebbe essere in grado di garantirli una cifra superiore a quella offerta dal PSG per l’ingaggio.