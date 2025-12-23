Radunovic Sampdoria, la fumata bianca è sempre più vicina: i dettagli della trattativa e la formula del trasferimento

Radunovic Sampdoria, il portiere è sempre più vicino al trasferimento alla corte di Gregucci. La formula è quella del prestito con diritto

La Sampdoria si prepara a muoversi con decisione nella sessione di calciomercato invernale, concentrando gli sforzi su un reparto fondamentale come quello dei portieri. La società blucerchiata, guidata da Angelo Gregucci, intende garantire maggiore affidabilità e competizione interna tra i pali, puntando su un nome che possa dare subito garanzie. Il profilo individuato dai dirigenti doriani è quello di Boris Radunovic, estremo difensore serbo di proprietà del Cagliari, come confermato dal giornalista Nicolò Schira tramite il proprio account X.

L’operazione Radunovic Sampdoria è impostata su un prestito con diritto di riscatto. Questa formula consentirebbe al club genovese di valutare attentamente il rendimento del portiere prima di decidere un eventuale acquisto definitivo. Per la Sampdoria, si tratterebbe di un colpo mirato, volto a rinforzare il settore portieri e a garantire maggiore competitività nel gruppo, soprattutto in vista della seconda metà di stagione, che si preannuncia intensa e determinante per gli obiettivi del club.

Radunovic, classe 1996, vanta una lunga esperienza nel calcio italiano, tra Serie A e Serie B, e si distingue per solidità tra i pali, sicurezza nelle uscite e buon fisico, qualità che lo rendono adatto a una squadra che mira a costruire una difesa solida e affidabile. Il portiere serbo ha già dimostrato in passato di saper gestire la pressione in contesti difficili, rendendolo una soluzione ideale per un club come la Sampdoria, che cerca stabilità e continuità.

Il possibile arrivo di Radunovic porterebbe benefici immediati: non solo garantirebbe maggiore profondità nel reparto, ma aumenterebbe anche la competizione interna, offrendo a Gregucci un’alternativa di spessore per le rotazioni. La presenza di un portiere esperto e affidabile può rivelarsi determinante nel corso della stagione, soprattutto in un campionato impegnativo come quello di Serie B, dove ogni punto conta.

Dal punto di vista del Cagliari, l’operazione Radunovic Sampdoria rientra in un contesto più ampio di calciomercato invernale, che prevede uscite mirate per riequilibrare la rosa e liberare spazio in organico. Per la Sampdoria, invece, l’arrivo del portiere serbo rappresenta un segnale chiaro: la dirigenza intende fornire allo staff tecnico rinforzi selezionati, in grado di alzare il livello della squadra e supportare gli obiettivi di classifica.

In sintesi, Radunovic Sampdoria è una trattativa che può concretizzarsi a breve e che punta a dare sicurezza alla porta doriana, garantendo un mix di esperienza e affidabilità che può fare la differenza per il resto della stagione.