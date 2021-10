Rampulla: «Juventus, Allegri è sulla buona strada. Lo Scudetto...»

Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, è stato intervistato in esclusiva da Juventusnews24: le sue parole

Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus degli anni ’90, è stato intervistato in esclusiva da Juventusnews24.com. Con lui abbiamo parlato dell’attuale situazione bianconera e non solo.

JUVENTUS ROMA – «Ieri è stata una partita di grande sofferenza, si giocava contro una squadra forte. L’importante però è aver vinto. La squadra ha iniziato negativamente la stagione ed ora è in ripresa. Vincere queste gare alza il morale del gruppo ed è fondamentale perché gli dà più fiducia nei propri mezzi, decisiva per continuare la scalata in campionato».

ALLEGRI – «Sicuramente è sulla buona strada. In questa situazione serve compattezza nel gruppo, che magari è mancata nelle prime partite. Poi sai, vincere aiuta a vincere, i risultati positivi aiutano sempre. Affrontare le prossime gare contro Zenit e Inter in questa maniera è tutta un’altra cosa, senza questo filotto di vittorie sarebbe stato sicuramente molto più difficile. Onestamente non so se Allegri abbia già trovato la quadratura, ma ripeto che il percorso è sicuramente quello giusto».

SCUDETTO – «Difficile dirlo ora. Ovviamente se quelle davanti continuano così è complicato riprenderle. Penso in particolare al Napoli che sta andando molto bene, ma io penso che l’allungo decisivo per lo scudetto avvenga sempre nel periodo tra febbraio e marzo, al momento è troppo presto per fare delle previsioni. In una stagione ci sono momenti di alti e bassi e la Juve dovrà farsi trovare pronta in quelle occasioni per recuperare lo svantaggio accumulato».

