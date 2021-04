Sampdoria, Ranieri: «Il Napoli ha grande forza d'urto. Ho dei dubbi ma...»

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni.

NAPOLI – «Affronteremo un altro avversario prestigioso, il Milan tentava di entrare in Champions League o anche di insidiare l’Inter. Il Napoli tenta di entrare in Champions League. Con tutto il suo potenziale sappiamo che ha una grande forza d’urto e che punta ad entrare nelle prime quattro. Dobbiamo fare una grande partita. Loro hanno una qualità immensa in tanti giocatori, nell’uno contro uno e nella velocità. Non so se giocherà Osimhen o Mertens. Hanno giocatori importanti, pensiamo a Politano, Insigne, insomma stanno tutti bene. Hanno avuto un campionato complicato, ma ora stanno bene e hanno recuperato tutti. Mi aspetto il Napoli arrembante degli ultimi venti minuti di Torino».

SCELTE – «La squalifica di Silva e l’infortunio di Ekdal mi porteranno a cambiare ancora una volta la formazione iniziale ma siamo abituati. Domenica mattina scioglierò i dubbi».

