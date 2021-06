Ranieri vuole ripartire dopo la Sampdoria: c’è un nuovo club su di lui

Claudio Ranieri non vuole fermarsi dopo l’esperienza alla Sampdoria. Il tecnico è finito nel mirino di un nuovo club: le ultime

Claudio Ranieri è già pronto a ripartire. È passato ormai un mese dal suo addio alla Sampdoria ma il tecnico romano non vuole fermarsi e valute più proposte, tra le quali si è aggiunto un recente sondaggio da un club di Serie A.

Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, lo Spezia starebbe pensando all’ex allenatore blucerchiato per il dopo Italiano. La nuova proprietà starebbe pensando al tecnico ex Leicester per regalare autorevolezza e credibilità alla nuova era firmata Platek.