Ranking Uefa, corsa al 5° posto in Champions ormai compromessa per le italiane? La classifica aggiornata dopo il KO dell’Atalanta

Ranking Uefa, corsa al 5° posto in Champions ormai compromessa? La classifica aggiornata dopo la sconfitta dell’Atalanta col Bayern Monaco

La stagione europea è finalmente iniziata, e con essa riparte la caccia al quinto posto in UEFA Champions League, un traguardo conquistato nell’annata 2023/24 grazie ai buoni risultati delle squadre italiane in Europa. La vittoria dell’Atalanta in Europa League e la finale raggiunta dalla Fiorentina in Conference League, anche se persa contro l’Olympiacos, avevano permesso all’Italia di portare una quinta squadra in Champions League: il Bologna. Tuttavia, la scorsa stagione non è stata altrettanto fortunata per i club italiani, che quest’anno sono tornati a essere solo quattro: Napoli, Inter, Atalanta e Juventus.

Come funziona il Ranking UEFA?

Con l’avvio della nuova stagione, torna il momento dei calcoli e delle previsioni, a partire dal Ranking UEFA, che determina quale nazione avrà diritto a portare una squadra in più nella massima competizione continentale. Il punteggio del Ranking UEFA viene calcolato sommando i risultati ottenuti dalle squadre delle 10 principali nazioni europee nelle ultime cinque stagioni, compresa quella in corso. I punti vengono distribuiti in base ai successi delle squadre nelle varie competizioni (Champions League, Europa League e Conference League), tenendo conto di vittorie, pareggi, sconfitte e dei turni superati.

L’Italia in corsa per il quinto posto

L’Italia, che attualmente occupa il quarto posto nel Ranking UEFA con 17.357 punti, ha quattro squadre in Champions League (Napoli, Inter, Atalanta e Juventus), due in Europa League (Bologna e Roma) e una in Conference League (Fiorentina). Il Ranking UEFA garantisce quattro posti in Champions League per le prime cinque nazioni in classifica. Inoltre, le prime due nazioni in questa speciale classifica ottengono una squadra in più in Champions League.

La scorsa stagione, l’Inghilterra e la Spagna hanno guadagnato un ulteriore posto grazie ai buoni risultati in Europa. Quest’anno, l’Italia sogna di riconquistare quel quinto posto, ma la competizione è più agguerrita che mai.

Classifica aggiornata del Ranking UEFA

Inghilterra : 22.402 punti (9/9 squadre)

: 22.402 punti (9/9 squadre) Germania : 17.857 (5/7)

: 17.857 (5/7) Spagna : 17.781 (6/8)

: 17.781 (6/8) Italia : 17.357 (4/7)

: 17.357 (4/7) Portogallo : 16.600 (3/5)

: 16.600 (3/5) Polonia : 15.250 (2/4)

: 15.250 (2/4) Francia : 14.964 (4/7)

: 14.964 (4/7) Grecia : 12.900 (2/5)

: 12.900 (2/5) Cipro : 11.906 (1/4)

: 11.906 (1/4) Danimarca: 11.750 (1/4)

Il Ranking UEFA è destinato a cambiare nel corso della stagione in base ai risultati delle squadre italiane in Europa, con l’Italia che dovrà cercare di mantenere il quarto posto per riuscire a portare una quinta squadra in Champions League nella stagione successiva.

