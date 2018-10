L’Italia grazie alle vittorie in Champions di Roma, Juventus, Napoli e Inter ottiene 67,404 punti ed è seconda nel ranking Uefa dietro la Spagna

Da anni l’Italia guarda dal basso Spagna e Inghilterra nel ranking Uefa e lotta con la Germania per mantenere il gradino più basso del podio. Oggi però le cose sono cambiate per tutto il movimento calcistico tricolore. Il nostro Paese grazie alle 4 vittorie in Champions League ottenute da Roma, Inter, Juventus e Napoli arriva a 67,404 punti nel ranking ottenendo la seconda posizione in classifica ai danni dell’Inghilterra (67.177). La Spagna è ancora lontanissima (89,283) ma si tratta comunque di una bella notizia per i nostri club impegnati nelle coppe.

Per quanto riguarda la classifica per squadre al situazione è invece rimasta piuttosto stabile. Il Real Madrid mantiene il primo posto davanti a Barcellona e Atletico Madrid. La prima italiana è la Juventus in quinta posizione. Le altre squadre del Belpaese sono invece molto più defilate: Roma (13), Napoli (14), Fiorentina (36), Lazio (40), Inter (54), Milan (83), Atalanta (84), Sassuolo (88), Sampdoria (89) e Torino (90). Oggi i rossoneri e biancocelesti affronteranno rispettivamente Olympiacos e Eintracht Francoforte in Europa League.