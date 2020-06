Rashford, il Governo inglese accoglie la sua richiesta contro la povertà infantile

Rashford, è stata accolta la richiesta da parte del calciatore da parte del Governo inglese contro la povertà infantile

Marcus Rashoford ha fatto centro per una buona causa. Il calciatore del Manchester United aveva scritto una lunga lettera indirizzata al Governo britannico per chiedere un aiuto per tantissimi bambini in difficoltà a causa dell’epidemia generata dal coronavirus.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Boris Johnson ha accolto la richiesta del calciatore e quindi il programma dei buoni pasto scolastici per i bambini sarà esteso a tutta l’estate.