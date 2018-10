Rashford-Juve: Paratici prepara l’offerta

La Juventus pensa a Marcus Rashford per rinforzare l’attacco. L’attaccante del Manchester United ha un contratto fino al 2020

La Juventus vuole rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione e spera di approfittare della situazione del suo prossimo avversario europeo: il Manchester United. Il club allenato da José Mourinho non sta vivendo il suo miglior momento e non sta disputando la sua miglior stagione. Il club inglese, a fine anno, potrebbe rinnovare la sua rosa e sono tanti i talenti pronti a spiccare il volo. Uno di questi sembra essere Marcus Rashford. L’attaccante inglese, classe ’97, ha collezionato solo 380 minuti in stagione, senza mai lasciare il segno.

Lo scorso anno, per fare un paragone e per far capire il talento dell’attaccante inglese, prodotto del vivaio dei Red Devils, i minuti giocati sono stati 2.676, ovvero 52 presenze, 13 gol e 9 assist. Un biglietto da visita niente male. La Juventus ha messo gli occhi sul talento inglese in rotta con José Mourinho. Secondo il The Sun i bianconeri vorrebbero già fare una prima proposta per portare a Torino il l’attaccante del club inglese e sarebbero disposti a presentare un’offerta molto corposa. Paratici vorrebbe mettere sul piatto una cifra vicina ai 75 milioni di sterlineo oltre 80 milioni di euro!